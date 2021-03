Trek-Segafredo komt met sterke selectie aan de start van de E3 Saxo Bank Classic: twee landgenoten, oud-wereldkampioen en Amerikaans toptalent van de partij

Deze middag staat met de E3 Saxo Bank Classic opnieuw een Belgische klassieker op het programma. Trek-Segafredo heeft gisterenavond haar selectie bekendgemaakt en daarin zijn verschillende speerpunten terug te vinden.

Trek-Segafredo is uitstekend aan het voorjaar begonnen. Met overwinningen in Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-San Remo is haar start van het nieuwe seizoen nu al geslaagd, maar ook in de E3 Saxo Bank Classic wil de wielerformatie maar al te graag winnen.

Voor die overwinning rekenen ze op de winnaars van Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-San Remo: Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Met Edward Theuns en Quinn Simmons hebben ze nog enkele renners achter de hand die een rol van betekenis kunnen spelen. Ook Koen De Kort, Alex Kirsch en Emils Liepins zitten in de selectie.