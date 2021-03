Twaalf leiders in E3 Saxo Bank Classic: ook ex-winnaar zit in de kopgroep

Deze middag staat de E3 Saxo Bank Classic op het programma. Er hebben 12 leiders voor de vlucht gekozen en daar zijn enkele sterke renners bij. Zo zitten er twee Belgen in de kopgroep en ook ex-winnaar Niki Terpstra is er bij.

Met de E3 Saxo Bank Classic staat er deze middag een Belgische klassieker op het programma. Het peloton zal al van in het begin wakker moeten zijn, want er zitten twaalf sterke renners in de kopgroep.

De naam die het meest in het oog springt, is ongetwijfeld die van Niki Terpstra. De Nederlander won in het verleden al eens de E3 Saxo Bank Classic. Met Jelle Wallays en Lindsay De Vylder zitten er ook twee landgenoten in de kopgroep. De andere grootste namen zijn Andre Greipel en Taco van der Hoorn.