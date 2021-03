Wout van Aert had te vroeg al zijn cartouches reeds opgebruikt: "Op het Vossenhol ging ineens het licht uit"

Wout van Aert heeft heel wat krachten verbruikt gedurende het verloop van de E3. Dan vooral om op Asgreen te jagen, om terug te keren na een lekke band. Op het Vossenhol plaatste Van Aert een allerlaatste aanval, om vervolgens meteen te lossen.

"Voor de Taaienberg voelde ik al dat de band een beetje aan het leeglopen was", kaartte Van Aert het moment aan waarop hij plat kwam te staan. "Dat was een heel slecht moment om te wisselen, dus ik heb gewacht totdat het echt niet meer anders kon. Daar verschiet ik allicht de cartouche die ik in de finale tekort kwam."

Mede door de omstandigheden gingen de ploegmaats van Van Aert al vroeg in de wedstrijd overboord. "Het is logisch dat ik op een gegeven moment alleen kwam te zitten. Na mijn lekke band moest ik al mijn teamgenoten opofferen om de situatie snel recht te zetten. De jongens waren er toen ze er moesten zijn. Die inspanningen kostten uiteraard heel veel krachten."

DUBBEL GEVOEL

Hoe blikt Van Aert, die overigens als elfde over de streep reed in Harelbeke, nu terug op deze E3? "Ik houd een dubbel gevoel aan deze koers over. Mijn plaats zou in de voorste groep zijn, maar dat zat er niet in. Op het Vossenhol ging het licht ineens uit. Ik voelde na mijn aanval dat er niet meer in zat. Daarna was het geven tot het eind, maar vooraan zaten ze natuurlijk niet stil."

VERDIENDE WINST VOOR DECEUNINCK-QUICK.STEP

De winnaar kwam dan uiteindelijk uit de ploeg die tijdens de koers een groot overwicht etaleerde. "Deceuninck–Quick-Step toonde zich als blok erg sterk. Ze hebben de koers verdiend gewonnen. Het is jammer van vandaag, maar gelukkig komt Gent-Wevelgem er al snel aan."