Coppi e Bartali met twee ritzeges en eindwinst geslaagd voor Jumbo-Visma: "Een perfecte situatie"

De Coppi e Bartali zit erop. Voor Jumbo-Visma is het een enorm succes geworden en daar is één renner in het bijzonder verantwoordelijk voor: Jonas Vingegaard. De Deen won twee ritzeges en deed zo automatisch gouden zaken voor het klassement, waarin hij ook bovenaan eindigde.

Vingegaard begon de laatste etappe dus als leider en ook de slotrit verliep naar wens voor Jumbo-Visma. "Mijn team heeft het echt fantastisch gedaan en de vlucht teruggepakt. Dat was heel mooi om te zien." Vingegaard werd zelf in die rit van en naar Forlì nog tweede. "Wegrijden met Honoré was een perfecte situatie voor mij", zegt de uiteindelijke eindwinnaar van de Coppi e Bartali. "Daardoor hoefde ik eventuele aanvallen vanuit de selecte groep niet te pareren en kon ik volle bak doorrijden." BONUS VAN 22 SECONDEN Zo kwam de eindzege van Vingegaard ook geen enkel moment in gevaar. Honoré won wel de rit, maar Vingegaard behield een bonus van 22 seconden in het klassement en werd dus eindwinnaar. "Ik ben erg blij met deze overwinning. Dit geeft veel vertrouwen voor de komende wedstrijden."