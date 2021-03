Hard verdict: Colombiaanse sprinter loopt breuk op na val in E3

De Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria heeft na een val in de E3 Saxo Bank Classic een breuk opgelopen in zijn pols.

Het voorbije anderhalf jaar zit Gaviria in de hoek waar de klappen vallen. De renner van UAE Emirates was in februari 2020 de eerste renner die besmet was met het coronavirus. Daardoor moest hij enkele weken in quarantaine in zijn hotel tijdens de UAE Tour.

In oktober testte Gaviria nogmaals positief tijdens de Ronde van Italië, goed voor een tweede covidbesmetting in iets meer dan een half jaar.

Tijdens seizoen 2021 kon hij nog geen overwinning op zijn naam schrijven. Zijn beste resultaat was een derde plek in de eerste etappe van de Tirreno waar Wout van Aert won.

Na een val in de E3 vrijdag moest Gaviria opgeven en bleek de renner een breuk te hebben opgelopen in zijn scafoidebeentje (pols). De ploeg hoopt hem binnen een maand opnieuw te kunnen recupereren.