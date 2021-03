Schrijf hem nog maar niet af: geen maat op Peter Sagan in zesde rit in de Ronde van Catalonië

Zijn snelle sprintersbenen heeft Peter Sagan nog altijd. In de Ronde van Catalonië zijn vrijwel geen pure spurters aanwezig, gezien het zware parcours. De zesde rit draaide wel uit op een sprint en die werd door Sagan vlotjes gewonnen.

De voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië bood enkele klimmetjes en een kopgroep van vijf renners gaf kleur aan de rit. Mohoric en Tejada waren de meest bekenden, maar op 22 kilometer van de aankomst werden zij samen met twee van hun medevluchters al opnieuw gegrepen.

Eén man had nog zin om door te zetten: Dmitri Strakhov ging solo verder. Het was echter ook voor hem een mission impossible. Zo ging het in groep naar de Alt El Collet, als klimmetje van derde categorie de laatste hindernis van de dag. Knox voelde zich wel greoepen om daar een aanval te plaatsen.

CAVAGNA PROBEERT HET IN AFDALING

Onder meer Janse van Rensburg en Poels beantwoorden de aanval. Ook Gesbert waagde zich nog aan een poging, maar het was niet steil genoeg om voor afscheiding te zorgen. In de afdaling zette Cavagna alles op alles en die sloeg wel een gaatje. De organisatie in het peloton was er wel en enkele kilometers verderop werd de Fransman weer ingerekend.

SAGAN VERUIT DE SNELSTE IN DE SPRINT

De groepssprint kondigde zich aan. Weinig sprinters in Catalonië, maar wél Peter Sagan en die zette de sprint gemakkelijk naar zijn hand. Daryl Impey moest vrede nemen met de tweede plaats.