VOORBESCHOUWING: kan man in vorm Tim Merlier Wout van Aert verrassen in Gent-Wevelgem?

Vrijdag stond de E3 Saxo Bank Classic op het programma, maar zondag moeten de renners al opnieuw vol aan de bak, want dan wordt Gent-Wevelgem gereden. De topsprinters zijn alvast op de afspraak.

Vorig seizoen zorgde Gent-Wevelgem voor heel wat spektakel. De zege ging toen naar Mads Pedersen na een slimme wedstrijd van de jonge Deen, terwijl Wout van Aert en Mathieu van der Poel vooral naar elkaar aan het kijken waren.

Wout van Aert moet dit seizoen zijn Nederlandse concurrent niet in de gaten houden, want Mathieu van der Poel zal niet aan de start verschijnen. Van Aert is dan ook de grote favoriet, maar uiteraard zijn er kapers op de kust. Zo wil Mads Pedersen Gent-Wevelgem maar al te graag voor het tweede jaar op rij op zijn naam zetten.

© photonews

Daarnaast zijn er ook nog enkele outsiders. Bij Alpecin-Fenix kijken ze door de afwezigheid van Mathieu van der Poel naar man in vorm Tim Merlier, die al indruk kon maken met overwinningen in Le Samyn, Bredene Koksijde Classic en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré.

Naar wie kan er nog gekeken worden? Deceuninck-Quick-Step brengt met Ballerini en Bennett twee ijzersterke sprinters mee, terwijl er ook naar Jasper Stuyven, de winnaar van Milaan-San Remo, gekeken zal worden. Ook Jasper Philipsen en Pascal Ackermann zijn mannen om in de gaten te houden.

ONZE STERREN VOOR GENT-WEVELGEM

*** Wout van Aert

** Mads Pedersen, Davide Ballerini, Tim Merlier

* Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Sam Bennett, Pascal Ackermann