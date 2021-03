Europese kampioen in stijgende lijn en hoopt op sterke ploeg: "In finale met aardig aantal renners meedoen"

Ook de trui van de Europese kampioen was te bewonderen bij de start van Gent-Wevelgem in Ieper. Dat is dit jaar de trui van Giacomo Nizzolo. Die stelt het in 2021 voorlopig met één zege, maar was de voorbije weken wel steeds beter aan het worden.

Nizzolo opende op Valentijnsdag in de Clásica de Almería zijn rekening, maar nadien volgde een matige UAE Tour en Parijs-Nice. Op de laatste dag van de Koers naar de Zon moest Nizzolo zelfs afstappen. In Milaan-Sanremo zat er toch al eens een top twintig in. In Brugge-De Panne spurtte de Italiaan dan echt mee voor de prijzen en werd hij vierde.

STRESS EN WIND

Een teken dat het weer in stijgende lijn gaat en met zijn snelle sprintersbenen moet er zeker met hem rekening gehouden geworden in Milaan-Sanremo. "Ik voel me goed. Ik denk dat het stressvol zal zijn vandaag van bij de start door de wind. We moeten er van in het begin klaar voor zijn", zei Nizzolo voor de start van Gent-Wevelgem in Ieper.

Nizzolo gaf vervolgens ook zijn ultieme droomscenario mee. "Hopelijk kunnen we in de finale meedoen met een aardig aantal renners. Dan kunnen we wat met onze kaarten spelen", rekende hij op een goede vertegenwoordiging van Qhubeka ASSOS voorin.