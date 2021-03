Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo stapt uit Ronde van Catalonië met knieblessure

Giulio Ciccone komt niet meer aan de start van de laatste etappe van de Ronde van Catalonië. De Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo probeerde nog wel in de etappe van zaterdag, maar dan is hij toch moeten afstappen.

De Italiaan zou namelijk problemen aan de knie ondervinden. Ciccone mag dit jaar voor het eerst zijn eigen kans gaan in de klassementen en in de Vuelta zal hij zelfs de kopman zijn van de wielerformatie.

😢 @giuliocicco1 has had to abandon #VoltaCatalunya100 due to knee pain following yesterday’s stage.



The decision was made for him to start today but as the pain has not improved, we have taken the precautious decision for him to stop racing.



Speedy recovery Cicco 😘 pic.twitter.com/UdCfN7rDZM