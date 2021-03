Lampaert wist aan de finish nog niet wat Bennett overkomen was: "Denk dat hij trots mag zijn op zijn wedstrijd"

Yves Lampaert is nog net in de top vijftien geslopen in Gent-Wevelgem. Veel meer dan dat resultaat zijn de inspanningen in deze wedstrijd en de E3 het bewijs dat de West-Vlaming echt wel in orde is. De man op de voorposten voor Deceuninck-Quick.Step was deze keer Sam Bennett.

De benen van het hele peloton was het danig op de proef gesteld in een spetterende Gent-Wevelgem, die verschillende keren opnieuw leek te beginnen. "Het was de hele dag koers, met die mannen die zo van ver aanvielen. Die jongens vooraan waren supersterk", stelde Yves Lampaert vast. Er werd hem gevraagd of hij al wist wat er met Bennett gebeurd was. "Hij is gelost, maar ik weet niet juist wat er gebeurde", antwoordde Lampaert. Die kreeg toen te horen dat Bennett zo diep was geweest dat hij ziek werd in de finale. "Ah, ja, daar kun je niets aan doen. Ik denk dat Sam trots mag zijn op zijn wedstrijd." Ik had echt wel goede benen Zelf acht Lampaert zich wel klaar voor de wedstrijden die er nog aankomen. "Ik had echt wel goede benen. Jammer dat ik niet die eerste waaier zat. Die wordt eigenlijk gevormd wordt door een valpartij. Het zij zo."

Lees ook... Wout van Aert in ruime eerste waaier met nog meer dan 150 kilometer voor de boeg