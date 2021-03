Marianne Vos volgt na bloedstollende ontknoping D'hoore op, Kopecky moet zich neerleggen bij tweede plaats

Het is 2 op 2 voor Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem: na Van Aert bij de mannen won Marianne Vos bij de vrouwen. Ook een Belgische zege was niet veraf, maar het was toch Vos die de snelste spurt in huis had in een groep van een vijfentwintigtal rensters.

De Groot en De Smedt gingen even voorop rijden, maar dat was niet de goeie aanval. Wellicht was het niet de goede timing, want na de hergroepering brak het even in stukken tot waaiers. Alles kwam echter snel weer samen en de wind stond zo hevig dat het aanvallen erg bemoeilijkt werd.

WACHTEN OP GODOT

De eerste keer Kemmelberg leek wel een belangrijk moment. Het peloton werd in twee stukken gescheurd, maar ook deze keer kwam het opnieuw tot een samensmelting. Het was maar blijven wachten tot het kaf van het koren werd gescheiden. Genoeg van dit alles, dacht Longo Borghini. De Italiaanse kreeg Niewiadoma met zich mee.

D'hoore zat te ver achteraan en miste de boot. Longo Borghini en Niewiadoma werden nog wel tot de orde geroepen, de kopgroep dikte opnieuw aan in aantal rensters. Longo Borghini had nog een nieuwe aanval in huis. Deze keer was Padalin haar metgezel. Achter hen een achtervolgende groep van om en bij de 25 rensters.

LONGO BORGHINI KRAAKT IN SLOTKILOMETER

Bij Paladin was het beste er op het einde van af. Longo Borghini bleef doorvlammen met haar in haar wiel. Met enkele tellen voorsprong gingen ze de laatste kilometer in. De aanvalsters zouden toch tekort komen en dus was het alsnog sprinten. Zo werd het nog een Nederlands-Belgisch onderonsje. Marianne Vos spurtte naar winst, Kopecky werd net als vorig jaar tweede.