Op juiste moment aangevallen en sterkste uit kopgroep bergop: Thomas De Gendt pakt heerlijk uit in slotrit in Catalonië

Thomas De Gendt en de Ronde van Catalonië: het blijft een zeer geslaagd huwelijk. In 2016 won De Gendt een etappe, de bolletjestrui en de witte trui. Ook in 2018 en 2019 boekte hij daar ritwinst, met in dat laatste jaar nog eens het bergklassement bij.

De Gendt kon ook de editie van 2021 niet zonder ritwinst verlaten. Eerst waren wel anderen aan zet. Op de eerste klim van de dag in de slotrit van en naar Barcelona reed er een paar keer een grote groep weg. De tweede keer dat dat gebeurde, waren de vluchters ook echt vertrokken. Er waren enkele mooie namen mee, met klimmers als Soler, Knox, Urán en Dan Martin. Op de Montjuic voelde Pernsteiner het kriebelen. Die waaide al snel terug en dan achtte De Gendt het moment om te gaan. Dat was fantastisch goed gekozen. Mohorič ging met hem mee. Die twee vonden mekaar wel en reden al gauw verder weg van de rest. DE GENDT SOLO OP STEILSTE STUK Op het steilste stuk van de laaste passage over de Montjuic bleek De Gendt de sterkste van hen twee. Het was dan nog een kwestie om stand te houden in de afdaling. Geen sinecure tegen een goede daler als Mohorič, maar de overwinning van De Gendt kwam niet meer in het gevaar. De eindwinst is voor Adam Yates, zijn ploegmaats Porte en Thomas zijn nummers 2 en 3 in het eindklassement.