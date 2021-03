šŸŽ„ Elia Viviani is de snelste in Cholet-Pays de la Loire, Bouhanni weer maar eens in de fout

Het was van de Ronde van Slovakije in 2019 geleden dat Viviani nog een koers gewonnen had. In de Cholet-Pays de la Loire was hij de snelste.

Vorig jaar werd de koers nog geannuleerd door de coronapandemie, maar dit jaar was ze weer van de partij. Ondanks het feit dat er aardig wat sprinters aan de start verschenen, leek de koers iets voor aanvallers door het heuvelachtige parcours. Er kwamen al snel heel wat aanvalspogingen en door de wind brak het peloton in verschillende stukken. De sprintersploegen probeerden de situatie onder controle te krijgen en hielden de leiders telkens binnen bereik. Uiteindelijk draaide het ondanks veel pogingen toch uit op een massasprint. Viviani ging van heel ver aan, maar niemand raakte nog voorbij hem. Bouhanni liet zich nog maar eens gelden door iemand van Groupama tegen het hekken te duwen. Wellicht wordt hij nog gedeclasseerd. šŸ‡®šŸ‡¹@eliaviviani of šŸ‡«šŸ‡·@TeamCOFIDIS wins šŸ‡«šŸ‡·@CHOLETPDLL #CPDLL2021 (šŸ“ŗ@F3PaysdelaLoire) pic.twitter.com/gOUA9dLX4Z — World Cycling Stats (@wcsbike) March 28, 2021