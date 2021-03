Bennett van winnen in De Panne naar overgeven op weg naar Wevelgem: "Het is mijn fout, maar ik zal er uit leren"

Ook een Vlaamse klassieker kan uitdraaien op een tocht door de hel. Dat heeft Sam Bennett letterlijk aan de lijve ondervinden. De sprinter van Deceuninck-Quick.Step ging lang mee in de kopgroep, maar moest in de finale lossen en pleitte achteraf mea culpa.

"Ik wist dat het een lastige koers ging zijn, maar het overtrof al mijn verwachtingen", is Sam Bennett eerlijk. "De brutale wind deed de koers scheuren met meer dan 150 kilometer te gaan. Ik zat in een goede positie, de juiste jongens waren mee in deze goeie waaier, het was een mix van sprinters en klassieke renners. Wat een garantie was dat er zeker gekoerst ging worden."

MELKZUUR

Lange tijd voelde Bennett zich prima. Hoe langer de koers duurde, hoe meer het echter op de tanden bijten was. "Ik voelde me goed op de klimmetjes, al voelde je wel dat die energie vergden, maar die beleving veranderde op de derde keer de Kemmelberg. Ik ging te diep in het rood. Hoewel ik op dat moment wel kon aanklampen, betaalde ik later de prijs: mijn benen zaten vol melkzuur."

Er was nog iets anders aan de hand. "Ik maakte ook de fout om te veel te eten. Ik had te veel in mijn maag, wat iedereen kon zien toen ik moest overgeven. Hierna was ik compleet leeg en had ik geen energie meer over. Ik ging van het ene uiterste naar het andere. Het is mijn fout, maar ik zal er uit leren. Ik hoop ooit terug te keren en te strijden voor de overwinning in Gent-Wevelgem."