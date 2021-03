Corona verspreidt zich verder bij Lotto: ook Steff Cras is besmet met het virus

Het coronavirus sluipt bij een aantal ploegen toch weer binnen en dat is ook zo bij Lotto. Steff Cras heeft nu ook positief getest op Covid-19. Onlangs was dit evenzeer het geval bij de Australiër Harry Sweeny, die hierdoor niet startte in Brugge-De Panne.

Steff Cras behoort dan weer tot het deel van de ploeg dat deze week in Catalonië actief was. Cras ging niet meer van start in de zevende etappe, die gewonnen werd door zijn ploegmaat Thomas De Gendt. Cras leek 's ochtends last te hebben van griep en de ploeg wilde geen enkel risico nemen.

In Barcelona legde Cras dan een PCR-test af, net als de personen waarmee hij in nauw contact was gekomen. Zijn hoogrisicocontacten testten negatief, Cras positief. De andere vijf renners van de ploeg en de stafleden testten negatief bij een sneltest.

IN QUARANTAINE IN BARCELONA

Het probleem situeerde zich dus bij Cras zelf, die net als zijn hoogrisicocontacten in Barcelona in quarantaine gaat. Hij voelt zich wel weer beter en vertoont geen symptomen. Lotto benadrukt dat het de andere renners en stafleden nauw zal blijven opvolgen en zich aan alle protocollen houdt.