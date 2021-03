Voormalig ploegmaat blaast op loftrompet voor De Gendt: "De meest onderschatte wielrenner, deze kerel kan alles"

Dat is alvast de mening van Adam Hansen. De 39-jarige Australiër is nu geen profrenner meer, maar reed uiteraard wel lang samen met Thomas De Gendt bij Lotto Soudal. Hansen beweert dat velen nog niet weten wat De Gendt allemaal in zijn mars heeft.

"Volgens mij is Thomas De Gendt de meest onderschatte wielrenner", stelt Hansen op Twitter. "We weten allemaal dat hij een geweldige wielrenner is, maar hij is zoveel meer dan dat. Deze kerel kan alles doen en alles winnen."

I reckon @DeGendtThomas is the most under rated cyclist. We all know he is a great cyclist, but he is sooooo much better than than that. This guy can and does win anything. Like you have guys that win races, but people don't see how he wins them while ripping legs off other guys.