Edward Theuns komt met een heuglijke aankondiging: "Wanneer liefde leven wordt"

De grote koersen volgen mekaar razendsnel op, al zijn er nog belangrijkere dingen. Edward Theuns weet wel wat écht belangrijk is in het leven. Hij verraste met een heuglijke aankondiging op sociale media. Hij en zijn vriendin Lien Crapoen gaan ouders worden.

Baby on the way. Het is slechts één van de hashtags die bij de post op sociale media van Edward Theuns horen. Net als een prachtige foto van hem en Lien op de fiets terwijl ze een zoen delen. Er is zelfs al een klein fietsje voorzien voor de zoon of dochter.

"Team of 3. Wanneer liefde leven wordt". Met die boodschap deelde Theuns met de wereld dat hij en zijn vriendin in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje. De eerste felicitaties lieten niet lang op zich wachten. Ook vanwege onze redactie van harte gefeliciteerd!