Froome en Verbrugghe bespreken huidige conditie van de Brit: "Vertrouwen voor de toekomst, stap per stap vooruit"

Hoe gaat het met Chris Froome? Na de Ronde van Catalonië kan er al eens een nieuwe balans worden opgemaakt. Een opvallende uitslag zat daar niet meteen in, al zit het gevoel bij Froome persoonlijk wel stilaan beter. Ook Rik Verbrugghe ziet hem progressie maken, met kleine stapjes weliswaar.

Froome blikt terug op de voorbije week in de Ronde van Catalonië. "Het was een lastige week voor mij persoonlijk, maar ik voelde mijn vorm verbeteren naarmate de dagen vorderden. Dat geeft mij vertrouwen voor de toekomst. Vanuit de standpunt van de ploeg was het schitterend om iedereen zo samen te zien rijden. Ik wil de fans bedanken die me langs de kant van de weg aangemoedigd hebben, het was enorm motiverend."

RONDE VAN DE ALPEN VOLGENDE KOERS

Wat zijn nu de eerstvolgende plannen van de viervoudige Tourwinnaar? "Na een paar dagen recuperatie ga ik voor de tweede keer op trainingskamp dit jaar en keer ik dan terug in de koers in de Ronde van de Alpen", deelt Froome mee.

Rik Verbrugghe kaart die hoogtestage van Froome ook aan en heeft het over de huidige conditie van de renner. "Er worden geen grote sprongen voorwaarts verwacht, gewoon blijven doorgaan. Chris gaat stap per stap vooruit."