Het is opnieuw Elegant-Quick.Step in de Ronde van Vlaanderen: "Belangrijk dat we mekaar blijven steunen"

Net als vorig jaar zal de ploeg van Lefevere aan de Ronde van Vlaanderen deelnemen als Elegant-Quick.Step en dus niet onder de officiële ploegnaam Deceuninck-Quick.Step. Elegant is een concept Deceuninck en een serie die de hoofdsponsor dus zo extra in de verf kan zetten.

Copyrights foto: © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

De blauwe truitjes van Deceuninck-Quick.Step zijn dit jaar ideaal om Elegant in het wit helemaal naar voor te brengen in de wedstrijdtenues voor de Ronde van Vlaanderen. Zowel Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck, als Patrick Lefevere, CEO van de wielerploegen, staan achter de tijdelijke naamsverandering en vooral het engagement om mekaars belangen te ondersteunen.

HOPEN OP GELUKSBRENGER

"Het is belangrijk om mekaar te blijven steunen, zeker in deze vreemde tijden", zegt Patrick Lefevere. "We hopen op de best mogelijke uitslag zondag en hopelijk zal deze trui ons wat geluk brengen tijdens de koers. Julian Alaphilippe zal voor de tweede keer in vijf maanden tijd de Elegant-Quick.Step regenboogtrui dragen."

De andere renners van de ploeg zullen dus de blauw trui dragen met de naam van de hoofdsponsors in het wit, zoals getoond op de foto met Tim Declerq.