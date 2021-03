Mathieu van der Poel grapt over Zdeněk Štybar: "Nog een keer samen rijden? Dan zal het zijn om hem eraf te rijden"

De spirit bij Mathieu van der Poel zit nog altijd goed in aanloop naar Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Ook zondag op de misschien wel belangrijkste afspraak van het voorjaar wacht opnieuw een strijd met Deceuninck-Quick.Step.

En dus ook met Zdeněk Štybar, met wie Mathieu van der Poel zowel vorig jaar als dit jaar vaak samen reed op training. "Na de Tirreno hebben we nog samen gereden", meldt Van der Poel. Deze week nog een keertje in aanloop naar de Ronde? "Dan zal het zijn om hem eraf te rijden", lacht Van der Poel.

Een grapje, voor alle duidelijkheid. "Ik denk dat ik zelf redelijk rustig ga moeten doen om hersteld te geraken." Van der Poel gaf ook aan zeker geen spijt te hebben dat Gent-Wevelgem niet op zijn programma stond. De E3 is al pittig genoeg geweest. Van der Poel rijdt woensdag nog Dwars door Vlaanderen en nadien is het dus recupereren en toeleven richting Vlaanderens Mooiste.

© photonews

Zdeněk Štybar zelf heeft het voorbije weekend dan weer vooral genoten van de teamprestatie van Deceuninck-Quick.Step in de E3. "Ik denk dat we groeien als team, want we maken elkaar beter. Iedereen wil mekaar helpen, dat is de grote kracht van onze ploeg."