Michel Wuyts is héél zeker: "Zondag gaan we het beste tot dusver zien van Wout van Aert"

Je hebt indruk maken en je hebt wat Wout van Aert heeft gedaan in Gent - Wevelgem. En het kan alleen maar beteren, denkt een analist alvast.

Als we Michel Wuyts alvast mogen geloven, dan hebben we het beste nog niet gezien van Wout van Aert dit voorjaar. Dat houdt hij vermoedelijk voor de Ronde van Vlaanderen.

"De winnende tactiek? Met de ploeg mannetjes sparen en de tactiek van de voorzichtigheid aanwenden", aldus Wuyts tegen Sporza. "Natuurlijk moeten alle remmen los als een van de tegenstanders in de aanval trekt."

Verbetenheid en opbouw

"Maar ik denk dat we zondag het beste van Wout gaan te zien krijgen, het beste dat we tot dusver gezien hebben. In de E3 heeft hij heel losbandig gekoerst, zoals ook van der Poel dat kan. Daar heeft hij nu van geleerd."

"Hij zal verstandiger koersen en alles tonen in de laatste veertig kilometer. Het is een planning die al maanden vastligt. Als ik naar zijn opbouw en verbetenheid kijk, dan denk ik dat hij gaat uithalen. Dat kleine foutje van de vorige editie gaat hij niet meer maken."