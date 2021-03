'Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe alsnog aan de start in Dwars door Vlaanderen'

In de vooravond deden er reeds positieve geluiden de ronde over Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe en hun eventuele startrecht in Dwars door Vlaanderen. In principe zullen beide teams wel degelijk woensdag van start gaan in de Vlaamse klassieker.

Beide wielerformaties worden recent geplaagd door een coronageval en dat kan verstrekkende gevolgen hebben in deze tijden. Vooral bij Bora-Hansgrohe waren ze ontzet over de lange quarantaineperiode die een deel van hun renners en stafleden werd opgelegd, ondanks het feit dat deze personen negatief testten. Ook Sporza meldt dat zowel Trek-Segafredo als Bora-Hansgrohe dan toch aan de start van Dwars door Vlaanderen zullen staan. Dat betekent dat ook de winnaar van Milaan-Sanremo, Jasper Stuyven, kan deelnemen. Hetzelfde geldt voor zijn landgenoot en ploegmaat Edward Theuns. Een nieuwe testronde bij Trek-Segafredo zou geen nieuwe besmettingen aan het licht hebben gebracht. © photonews Bij Bora-Hansgrohe is het dus nog ingewikkelder dan enkel een nieuwe testronde. Bij de Duitse ploeg is de status van verschillende renners van een hoogrisicocontact gewijzigd naar een laagrisicocontact. Daardoor mogen ze hun quarantaine beëindigen en komen ze wel in aanmerking om te koersen. Wel geen Sagan aan de start, die reist zoals bekend pas vrijdag af. Jordi Meeus koerst dus wel in Dwars door Vlaanderen.