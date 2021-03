UCI weldra naar Afrikaans land om te zien of daar het WK wielrennen van 2025 kan doorgaan

Zakt de internationale wielerwereld binnen enkele jaren af naar Afrika voor het WK? De UCI zou binnenkort een beter zicht moeten krijgen op de vraag of dit een reële mogelijkheid is. Rwanda is kandidaat om in 2025 het WK wielrennen te organiseren.

Het stelde zich in september 2019 kandidaat voor het WK, net als Marokko. Als één van deze landen het WK binnenhaalt, is het pas de elfde keer in de geschiedenis dat het WK buiten Europa plaatsvindt. Zoals bekend is dit jaar België de organiserende natie.

POSITIEVE FEEDBACK

De voorzitter van de Rwandese wielerfederatie heeft aan The New Times verteld dat een technisch team van de UCI in mei het land zal bezoeken om te beoordelen of de kandidatuur voldoet aan de eisen. "We hebben positieve feedback gekregen, maar dat is nog niet genoeg. Wat het inspectieteam zal observeren tijdens het bezoek, zal beslissen", zegt Abdallah Murenzi.

Die definitieve beslissing zal in september aangekondigd worden wanneer het WK wielrennen in Vlaanderen doorgaat. De huidige link tussen Rwanda en het wielrennen bestaat vooral uit de Tour du Rwanda, de rittenkoers die sinds 2001 opnieuw elk jaar op de kalender staat.