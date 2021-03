🎥 Renaat Schotte diept gekke anekdote op uit Dwars door Vlaanderen: "Enkele dagen later op matje geroepen door UCI"

Weet u het nog, Dwars door Vlaanderen twee jaar geleden? Het was toen een gekke koers, waar Renaat Schotte ook een hoofdrol speelde. Al kwam hem dat even later ook op een flinke uitbrander te staan.

Door een probleem met een ambulance in de vrouwenwedstrijd moest Dwars door Vlaanderen even gestaakt worden in 2019, waarna de vroege vluchters opnieuw mochten vertrekken met voorgift.

Lukas Pöstlberger was ook mee, maar zat diep in het peloton verscholen. Dankzij Renaat Schotte op de motor kon hij uiteindelijk toch nog aansluiten voorin - om zelfs nog een ereplaats te rijden die dag.

Op het matje geroepen

“Pöstlberger werd die dag nog vijfde. Gelukkig dat hij niet won, want die foto stond de dag later in L’Equipe. Door die foto ben ik op het matje geroepen bij de UCI de dag voor de Ronde van Vlaanderen", aldus Schotte in Vive le Vélo.

“Jean-François Pescheux, de ex-wedstrijdleider van de Tour de France en toen verantwoordelijke in de World Tour, riep me toen op het matje. Iedereen liep daar in dat hotel rond: de UCI, de mannen van Flanders Classics, ... Scott Sunderland van Flanders Classics heeft me toen zelfs moreel gesteund door mee aan te schuiven bij het gesprek."