Bora-Hansgrohe dan toch aan de start na rollercoaster, mét Jordi Meeus: "Niet gefrustreerd, voor mij is het ontdekken"

Wel starten, niet starten, wel starten: wat een rollercoaster voor Bora-Hansgrohe. Ook Jordi Meeus rijdt dit jaar voor de Duitse wielerformatie. Net als zijn ploegmaats is ook hij uiteindelijk dan toch aan de start mogen verschijnen van Dwars door Vlaanderen.

Hoe was het voor hem om met die hele situatie om te gaan? "Ik was niet gefrustreerd. Het was uiteindelijk gewoon wachten op positief nieuws van de ploeg. Dat hebben we uiteindelijk gekregen." Meeus heeft zich ook niet tot in het detail beziggehouden met wat er aan de hand was. "Ik ben persoonlijk gisterenavond pas aangekomen aan hotel. Ik weet niet hoe die situatie precies in mekaar zat, daar weet ik niet alles van."

De mindset was al volledig op de wedstrijd gericht. "Ik heb geprobeerd er niet aan te denken en me voor te bereiden met in mijn gedachten dat we sowieso zouden starten." Teammanager Ralph Denk was wel heel kwaad dat bijna de hele ploeg gestraft dreigde te worden voor één coronageval. "We hebben niet heel veel contact met Ralph", kon Meeus daar vanuit rennersperspectief weinig over kwijt.

NOG ONGERUST KORT VOOR DE START

Toen Meeus de pers te woord stond woensdagochtend, was er toch nog altijd enige ongerustheid. "Je weet nooit tegenwoordig. In Gent-Wevelgem hadden we ook van verschillende partijen groein licht gekregen, maar zijn we uiteindelijk ook niet gestart." Deze keer kwam het gelukkig wel helemaal goed.

Voor welke aanpak opteert Bora-Hansgrohe dan in Dwars door Vlaanderen? "We hebben verschillende kaarten om te spele. Politt is goed in vorm en de man voor deze wedstrijden. Als het een sprint van een grote groep wordt, hopen we dat Ackermann erbij is. Voor mij is het vooral ontdekken in deze koersen. Het is natuurlijk een heel hoog niveau. Ik geloof wel dat het een wedstrijd is die mij moet liggen. Ik heb er zin in."