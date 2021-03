Dan toch geen John Degenkolb voor Lotto Soudal in Dwars door Vlaanderen: Duitser wordt vervangen door landgenoot

Dinsdag maakte Lotto Soudal haar selectie bekend voor Dwars door Vlaanderen, maar daar is nu nog een wijziging in doorgevoerd. Zo zal John Degenkolb niet aan de start verschijnen. Hij wordt vervangen door Sébastien Grignard.

Tim Wellens, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch, Tosh Van der Sande en Roger Kluge zullen deze middag voor Lotto Soudal starten in Dwars door Vlaanderen. Normaal was daar ook nog John Degenkolb bij, maar de Duitser is er toch niet bij.

De reden voor zijn afwezigheid is voorlopig nog onduidelijk. Degenkolb wordt vervangen door een landgenoot, want Sébastien Grignard zal in zijn plaats starten in de Vlaamse eendagswedstrijd. Lotto Soudal maakte het nieuws zelf bekend.