Deze landgenoot mag niet starten voor Trek-Segafredo in Dwars door Vlaanderen: "Coronatest was niet positief, maar ook niet negatief

Trek-Segafredo en BORA-Hansgrohe mogen deze middag dan toch starten in Dwars door Vlaanderen, maar door enkele positieve coronatesten binnen de ploegen, mogen niet alle renners aan de start verschijnen.

Zo kan Trek-Segafredo in Dwars door Vlaanderen slechts op vijf renners rekenen. Jasper Stuyven is de kopman en daarnaast zijn ook De Kort, Mullen, Reijnen en de jonge Amerikaan Quinn Simmons geselecteerd.

Enkele namen ontbreken dus en één van die namen is Edward Theuns. Volgens Sporza was zijn test niet positief, maar ook niet negatief en daarom is er besloten om onze landgenoot niet aan de wedstrijd te laten starten.