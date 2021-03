Geen Gilbert of Degenkolb maar wel Lotto-renner in de top vijf: "Furieuze eerste negentig kilometer"

Lotto Soudal zat in de hoek waar de klappen vallen. Gilbert afgehaakt wegens vormcrisis. Degenkolb liet zich ook nog vervangen. Wellens vervoegde het team, maar ook voor hem zat er geen topuitslag in. Gelukkig is er nog Tosh Van der Sande.

Zo'n goeie kracht waar je altijd op kan rekenen, zeker in tijden van nood. Van der Sande hielp Lotto Soudal in Dwars Door Vlaanderen nog aan een topvijfnotering door mee te spurten in de groep achter winnaar Van Baarle. "Ik ben blij met de vijfde plaats", zegt Van der Sande.

Ik begon van te ver te sprinten

Had hij geen schrik dat de ereplaatsen al gaan vliegen waren? Van der Sande zat in het peloton dat lange tijd de kloof op de groep Stuyven-Van Avermaet niet dicht kreeg. "Ik begon van te ver te sprinten, maar ik ben blij dat we de eerste achtervolgende groep nog teruggenomen hebben. Als je nooit stopt met achtervolgen, heb je altijd een kans. Ik was net op tijd hersteld na de furieuze eerste negentig kilometer."

Dat was inderdaad de moeite: het eerste uur aan meer dan vijftig per uur gemiddeld, het tweede uur aan meer dan 48 kilometer per uur. Een zware koers dus en aan het eind toch een aardige positie voor de beste man van Lotto, gezien de omstandigheden. "Ik ben blij met de koers die we gereden hebben."