Lampaert bijt van zich af en Alaphilippe blijft positief: "Was er een andere ploeg dominant?"

Voor de tweede Vlaamse klassieker op rij geen prijs voor Deceuninck-Quick.Step. Lampaert en Alaphilippe panikeren allerminst. Lampaert sleepte met een vierde plek zelf nog een mooie uitslag uit de brand en was wat gepikeerd door de opmerking dat zijn ploeg niet domineerde.

"We hebben proberen te koersen om te winnen. Het is niet gelukt", stelde Lampaert vast aan de aankomst in Waregem. Deceuninck-Quick.Step had de koers niet bepaald in handen. "Was er een andere ploeg dominant? Er was niemand dominant, zelfs Mathieu van der Poel niet", onderstreepte Lampaert.

De tweevoudig winnaar van Dwars door Vlaanderen is wel zeker dat hij goed gaat herstellen voor de Ronde. "Jaja. Da's goed geregeld van Flanders Classics: vandaag niet te lang, maar intensief. Het was zeventien graden verschil, da's veel, hoor."

KAT-EN MUISSPEL

Opvallend is dat het in het moderne wielrennen geregeld mogelijk is om van ver aan te vallen en voorop te blijven. Ook Van Baarle slaagde er nu in. "Omdat er achter hem een beetje een kat-en muisspel aan de gang was. Ik denk dat iedereen met een half been rondreed en dat ze denken: ik ga hier niet te veel forceren." Waren ze dan al aan de Ronde van Vlaanderen aan het denken? "Kan zijn. "

Aan de kracht van de eigen ploeg wordt dus niet getwijfeld, ook niet door Alaphilippe. Geen overwinning voor het team en ook geen goede uitslag voor zichzelf, maar de wereldkampioen bleef uiterst positief met het oog op de Ronde. "Dat Kasper Asgreen de E3 won, kwam niet enkel doordat hij supersterk was, maar ook de ploeg deed een uitstekende job. Dat gaat zondag ook belangrijk zijn."