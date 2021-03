Merlier bezorgt Alpecin nog podiumplek: "Mathieu zei dat hij niet goed was, ik dacht dat hij er mee aan het lachen was"

Dankzij alweer zo'n straffe sprint van Tim Merlier geraakte Alpecin-Fenix alsnog met een mannetje op het podium. De verwachting was dat dat zou gebeuren met Mathieu van der Poel. Die reed een vreemde koers. Naar verluidt kende die gewoon een mindere dag.

Ook Merlier voelde zich niet de hele tijd top. "Ik had de hele dag niet zo'n goed gevoel door de warmte, tot de schifting werd doorgevoerd. Ik ben beginnen coolen met water en dan ging het wat beter. Toen Mathieu terug bij ons kwam, zei hij dat hij niet goed was. Ik dacht eerst dat hij er mee aan het lachen was en dat er iets gebeurd was."

Moeten we daar iets uit concluderen met het oog op de Ronde van Vlaanderen? "Ik denk dat de warmte hier een grote rol speelt. Ik weet dat ik daar zelf moeilijkheden mee heb. Blijkbaar zijn er nog veel renners zo. Iedereen rondom mij was aan het klagen dat het warm was. Ik denk niet dat we daar veel conclusies uit moeten trekken."

TUNNELVISIE

Van der Poel gaf dus aan dat hij niet top was, wat dan? "Dan is de beslissing genomen om te beginnen rijden, omdat Jasper Philipsen ook met teveel rappe mannen vooraan zat. Vanaf dan was het tunnelvisie en hopen dat we ze nog gingen terugpakken. Ik had de finale bekend, ik woon hier vlakbij. Ik wist dus dat als we in Nokere niet in de buurt waren dat het moeilijk kon worden."

Hoe komt het dat ze de kop van de koers niet meer gezien hebben? "Eerst zijn de andere ploegen komen helpen, maar dan was de steun al weg. Ik denk dat Démare misschien iets te weinig vertrouwen had na de Holstraat. Dan waren die mannen weg. Ik denk dat we de steun van andere ploegen wat tekort komen."