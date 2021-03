Straffe Van Baarle boekt grootste zege: "Man tegen man tegen Mathieu kansloos, moet het op andere manier doen"

Toch wel een ferm huzarenstukje dat Dylan van Baarle afleverde in Dwars door Vlaanderen. Goed voor de grootste overwinning uit zijn carrière. Na al een resem ereplaatsen in klassiekers is het eindelijk raak. Zijn lange solo was niet gepland, maar houdt achteraf gezien wel steek.

Wanneer was Van Baarle er gerust op? "In de laatste vijf kilometer dacht ik wel dat het binnen was. Voordien durfde ik niet echt om te kijken." Een prachtige overwinning is het geworden. "Zeker weten. Het geeft ook aan dat al mijn ereplaatsen geen toeval waren. Dat maakt die ereplaatsen ook veel mooier." Tot dusver was zijn grootste overwinning een ritzege in de Dauphiné. "Ook speciaal, maar deze zege komt wel bovenaan."

Het was wel niet meteen het plan om van zo ver alleen te gaan. "Het is niet dat we in de bus gezegd hebben: Dylan, jij valt aan op vijftig kilometer van de meet en ze zien je niet meer terug. Ik weet zelf ook dat ik kansloos ben als het man tegen man tegen Mathieu van der Poel is. Dan moet je het wel op een andere manier doen. Dat het zo uitdraaide, daar had ik zelf niet van durven dromen."

GEREDEN ZONDER ECHTE KOPMAN

Werkt de aanwezigheid van een Van der Poel en Alaphilippe dan aanvallen van ver in de hand? "Het maakt eigenlijk niet uit wie er meedoet. Als ik gewoon mee de Paterberg op rijd, word ik er tien van de elf keer af gereden. Dus moet je wel iets ondernemen." Wat wil dit zeggen voor zijn status in de ploeg? "Sowieso begonnen we aan deze wedstrijd iets vrijer, zonder echte kopman. Dat is een goeie tactiek gebleken."

© photonews

Van Baarle kreeg geen groepje mee en zijn voorsprong schommelde rond de halve minuut. "Het is veel gezegd dat ik mij daar geen zorgen over maakte. Je hoopt natuurlijk dat de voorsprong groeit. Als ze achter jou niet met een overtal qua ploegen zitten, maak je wel kans. Bijvoorbeeld in de E3 zat Deceuninck-Quick.Step met een overtal aan renners. Dan hoeven een paar jongens niet te rijen en kunnen die afstoppen."

WINST IN LAATSTE KOERS VOOR RONDE SPECIAAL

De eerste uren van deze koers werden afgewerkt aan een razensnel tempo. "Er is hard gereden. Dat is ook maar juist in een Dwars door Vlaanderen. Ik heb het de afgelopen weken dag per dag genomen en niet te veel naar voor gekeken. Nu richten we ons op de Ronde." Wat betekent deze zege met het oog op de Ronde? "Dat ik goede benen heb. Het is wel speciaal om de laatste wedstrijd voor de Ronde te winnen."