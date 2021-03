Wellens met nog wat naweeën van ziekte maar nu wel kopman voor Lotto: "Een renner zoals Gilbert wordt altijd gemist"

Geen Philippe Gilbert, ook geen John Degenkolb in Dwars door Vlaanderen. Tim Wellens voegt zich bij Lotto wel bij het team en is zo in één klap op papier de enige kopman. Niet gemakkelijk voor hem om die rol in te vullen aangezien hij na Milaan-Sanremo zelf wat ziekjes was.

Tim Wellens heeft uiteraard ook het nieuws omtrent Philippe Gilbert opgevolgd. "Door het feit dat Phil er niet bij is, mis je een renner met ervaring. Zo'n renner wordt altijd gemist. Ik vind het enorm jammer, ik had het niet verwacht."

Wellens heeft er met Gilbert nog niet over gesproken. Best te focussen op de eigen opdracht, want Wellens is dus ziek geweest. "Ik heb nog wat slijmen. Ik heb de indruk dat enorm veel renners ziek zijn geweest. Maar goed, we ontsmeteen onze handen, we dragen een mondmasker en we worden goed opgevolgd."

MOOI WEER EN MOOIE KOERS

De goesting was er dus wel degelijk deze ochtend in Roeselare om er volle bak in te vliegen. "Het is mooi weer, het is een mooie koers. Ik kijk er naar uit om te koersen. Het is een zeer intense opvolging van de bergjes. Ik denk dat het daar zaak zal zijn om op te letten."

Moet Wellens nu echt de meubelen redden voor Lotto Soudal in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen bij afwezigheid van Philippe Gilbert? "Ik heb het zo gezegd: ik ga proberen goed te presteren vandaag en zondag."