Dan Martin keert als kopman terug naar grote ronde waar hij nog rekening mee te verheffen heeft na zware val

Met Daniel Martin mogen we nog een gepatenteerde ronderenner bijschrijven voor een grote ronde die zeker een prachtig deelnemersveld zal verzamelen. Martin zal de kopman zijn voor Israel Start-Up Nation in de Giro. Voor de derde keer komt hij daar aan de start.

Aan de Giro heeft hij minder goede herinneringen dan aan de Tour en de Vuelta. Bij zijn debuut in de Giro eindigde Martin 57ste, maar dat is dan ook al geleden van 2010. Zijn tweede deelname in 2014 was letterlijk en figuurlijk pijnlijk. Martin was in Belfast het slachtoffer van een zware valpartij.

Zeven jaar later waagt de Ierse klimmer zich dus aan een derde deelname in de Giro. Tijd dus om een rekening te vereffenen. Het is ook veelbetekenend dat Israel Start-Up Nation nu reeds aankondigt dat Martin naar de Giro gaat. Het wil daar met hem voor een goed klassement gaan.

Het is niet onlogisch dat er voor Martin richting Giro of Vuelta gekeken werd. Zoals bekend hoopt Israel Start-Up Nation Chris Froome klaar te stomen voor de Tour.