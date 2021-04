Gianni Vermeersch maakt indruk als helper van Van der Poel: "Mathieu en Wout van een andere dimensie"

Enkele straffe helpers staan bij Alpecin-Fenix ten dienste van Mathieu van der Poel. Gianni Vermeersch is zeker zo iemand. Met een negende plek in de E3 en een tiende plaats in Gent-Wevelgem zijn ook zijn eigen resultaten meer dan behoorlijk.

"Hopelijk kan ik de komende jaren nog wat doorgroeien, zodat ik eens kan meedoen voor het podium. Maar op dit moment zijn Mathieu en Wout gewoon van een andere dimensie", stelt Vermeersch vast in HLN. "Als zij top zijn en er een 'patat' op geven... goh. Dan is het, op Alaphilippe na, weinigen gegeven om die twee te kunnen volgen." Vermeersch zit er alvast niet mee in om te knechten voor Van der Poel. "Ik trek me op aan zijn niveau, hij maakt me sterker. Ik weet dat hij er altijd staat en dus wil ik er zelf ook staan. Er worden dingen van me gevraagd, maar als dat is voor iemand die heel vaak wint, maakt dat de uitvoering net iets makkelijker." Mathieu is een dankbare kopman Vooral de persoonlijke omgang met Van der Poel stelt Vermeersch wel op prijs. "Mathieu is ook een dankbare kopman. Hoe hij het ons omgaat... dat maakt hem zo mooi. De appreciatie is wederzijds."