Kritiek van De Cauwer kwam aan in het AG2R-kamp: "Stop met dit te proberen goed te praten"

Woensdagavond in 'Vive le Vélo' kwam de kritiek van José De Cauwer op AG2R aan bod. Die vond dat AG2R in de E3 nooit had mogen toestaan dat Asgreen een tweede keer wegreed, aangezien het met twee in de kopgroep zat. Dat was wel aangekomen.

Vooral in het kamp van Greg Van Avermaet, een streekgenoot van De Cauwer. "Ik heb heel veel sms'jes gehad van zijn vader", zegt de voormalige ploegleider. "Uiteindelijk ben ik met een vergelijk gekomen met zijn vader, waarbij Greg zelf gezegd heeft: we hebben een fout gemaakt. Dan is het sms-verhaal stilgevallen."

Overigens: volgens De Cauwer was het aan Naesen om te antwoorden op de uitval van Asgreen. "Greg zit vooraan, die kan niet reageren. Naesen zat daar. Die vluchtheuvel is heus geen 35 meter lang. Asgreen had al 35 kilometer op kop gereden. Stop met dit goed te proberen praten. Iedereen die over koers spreekt zegt: hier moet je op reageren."

NIET IN DE ZETEL

Naesen was misschien nog het meest geprikkeld en dat werd ook duidelijk tijdens een startinterview voor Dwars door Vlaanderen. Hij had het over 'papzakken in de zetel die u uitmaken voor tamzak'. De nummer vier uit de E3 had het hier over de kritiek in het algemeen, niet perse de woorden van De Cauwer. "Ik zat niet in de zetel", lachte De Cauwer.