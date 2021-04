Les Amis de Parijs-Roubaix: "Zoveel procent kans dat koers op 11 april doorgaat"

Er is nog steeds geen definitieve beslissing genomen over Parijs-Roubaix. De organisatoren zien het echter niet positief in.

De beslissing over het al dan niet doorgaan van Parijs-Roubaix is nog steeds niet genomen. "We blijven werken op de kasseistroken", zegt François Doulcier, de voorzitter van Les Amis de Paris-Roubaix, bij de VRT. "Maar we hebben maar een sprankeltje hoop. Het is een kwestie van tijd tot de beslissing zal worden genomen. Ze kunnen niet wachten tot de laatste week voor Parijs-Roubaix."

De voorzitter van Les Amis de Paris-Roubaix ziet het somber in. "ASO doet er alles aan om de koers op 11 april te laten doorgaan. Maar zelf heb ik maar een sprankeltje hoop, ik schat de kans op 10 procent."

Het gerucht gaat dat de koers zou kunnen plaatsvinden op een circuit met enkele kasseistroken. ”Maar dat zou afbreuk doen aan de natuur van de koers. De zwaarste kasseistroken zouden dan waarschijnlijk uit de boot vallen. Je kan Parijs-Roubaix dan nog moeilijk bestempelen als de koningin der klassiekers."

Waarom lukt het in Frankrijk niet? "In België is koers religie. In Frankrijk betekent koers niet veel, het is gewoon een evenement. Sport en cultuur worden hier stiefmoederlijk behandeld. In Oudenaarde hebben jullie bijvoorbeeld het Centrum Ronde van Vlaanderen, in Frankrijk hebben we geen museum over Parijs-Roubaix."