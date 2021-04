Wout van Aert niet van plan zich te laten isoleren in de Ronde: "Ben één van de favorieten, niet dé topfavoriet"

Voor Wout van Aert is de Ronde van Vlaanderen van komende zondag een afspraak met de geschiedenis. Na zijn tweede plek van vorig jaar ligt de uitdaging erin om nog één positie beter te doen. De vorm is er alvast, bewees hij in Gent-Wevelgem.

Ik ben één van de favorieten, niet dé topfavoriet. Ik won dan wel Gent-Wevelgem, maar die koers kan je niet vergelijken met de Ronde van Vlaanderen. In de andere wedstrijden hebben verschillende jongens laten zien dat ze op een zeer hoog niveau aan het fietsen zijn", stelt Van Aert bij Belga. "Ik denk dan aan de mannen van Deceuninck-Quick.Step."

Van Aert is wel ook tot een andere vaststelling gekomen. "Wat me wel opgevallen is, is dat de finale van de laatste grote koersen heel vlug werd ingezet. De Ronde is natuurlijk wel een pak zwaarder dan de E3 Harelbeke of Gent-Wevelgem. Het loont soms om te durven koersen, maar je mag wel jezelf niet tegenkomen in de inspanning."

UITDUNNING DOOR NATUURLIJKE SELECTIE

Want anders kan Deceuninck-Quick.Step zijn overwicht uitspelen. "Als die mannen op het niveau zitten van de E3, dan zal het niet simpel worden. Ik mag mijn koers niet afstemmen op die ploeg. Ik moet zelf mijn kans gaan. De Ronde is bijzonder zwaar, daarom is het ook realistischer dat de natuurlijke selectie het pak weer zal uitdunnen. Ik wil me niet in een hoekje laten drummen en hopelijk heb ik nog wat ploegmakkers rondom mij."