Krijgen we ook in Amstel Gold Race duel Van der Poel-Van Aert? "Zou helemaal prachtig zijn"

Wout van Aert heeft aangekondigd dat hij de Amstel Gold Race gaat rijden, nu Parijs-Roubaix verplaatst is naar het najaar. De laatste naam op de erelijst van de Gold Race is... Mathieu van der Poel. Gaan de twee rivalen ook daar met mekaar de strijd aan?

Wie zeker die hoop koestert, is Leo van Vliet, de koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Van Vliet laat zich uit over die mogelijkheid in een gesprek mete NU.nl. "Ik heb me nooit bemoeid met de keuze van een renner om de Amstel Gold Race wel of niet te rijden, maar laten we hopen dat Van der Poel zegt: ik trek mijn voorjaar nog een week door."

Het uitstel van Parijs-Roubaix kan wel eens voor een sterker deelnemersveld in de Amstel zorgen. "Ik vind het voor het wielrennen natuurlijk heel jammer dat Parijs-Roubaix deze maand niet kan doorgaan, maar het klopt wel dat het een beetje in ons voordeel kan zijn. Daar zijn wij gezien de omstandigheden natuurlijk hartstikke blij mee. En het zou helemaal prachtig zijn als Mathieu er ook nog bij komt op de startlijst."

De Amstel Gold Race staat op 18 april op de kalender en gaat in tegenstelling tot vorig jaar zeker door. "We gaan er in ieder geval voor zorgen dat we gaan rijden. Ik zou zeggen tegen alle fans: blijf allemaal thuis, want de koers wordt nu nog mooier op televisie."