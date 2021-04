Nikolas Maes droomt nu als sportdirecteur van klassieke winst: "Er komt meer bij kijken dan je denkt"

Nikolas Maes was tot eind vorig jaar nog gewoon renner van Lotto Soudal. Nu is hij sportdirecteur en in de eerste maanden in zijn nieuwe functie heeft hij al een hele hoop dingen ontdekt. Maes legt zich vooral toe op het Vlaamse werk. Winst in een klassieker zou het ultieme succes zijn.

"Deels door de lockdown begon ik meer en meer na te denken over het hoofdstuk na mijn carrière als wielrenner", zegt Maes op de website van Lotto Soudal. "Je wil niet abrupt uit het wielrennen stappen. Daarom vond ik het interessant om meer te leren over de job van sportdirecteur." De koersen waar hij nu op focust liggen in het verlengde van de interesse die hij zelf had als wielrenner. "Op dit moment ligt mijn focus op de Vlaamse klassiekers. Het is leuk dat de ploeg mij het volle vertrouwen geeft. Ik zou zeggen dat ik tijdens mijn actieve wielercarrière maar de helft van de dingen zag die de job van sportdirecteur inhoudt. Er komt meer bij kijken dan je denkt." Het is cruciaal dat je de renners assisteert zo goed je kan Welke soort job is het dan juist? "Het is niet echt fysiek werk, eerder nawerken en plannen. Het is een illusie om te denken dat een sportdirecteur het verschil kan maken tussen een slecht team en een topteam. Het is wel cruciaal dat je de renners adviseert en assisteert zo goed je kan." Over het gedroomde scenario op sportief vlak hoeft Maes niet na te denken. "Een klassieker winnen is het grote doel."