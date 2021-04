Wie zijn de tien favorieten voor de Ronde van Vlaanderen? Een overzicht

Zondag 11 april is het zo ver. Dan staat Vlaanderens mooiste op het programma. Er zal een heel sterk deelnemersveld aan de start staan en daaruit hebben we 10 renners uitgelicht die volgens ons het meeste kans maken op de overwinning.

1) Mathieu van der Poel

De favoriet die het meest wordt genoemd, is Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix liet al straffe dingen dit seizoen met onder meer de overwinning in de Strade Bianche en een onwaarschijnlijke solo in de Tirreno-Adriatico. In Milaan-San Remo was van der Poel voor zijn doen misschien iets minder met ‘slechts’ een vijfde plaats, maar daar zaten de zware inspanningen in de Tirreno ongetwijfeld voor iets tussen.

© photonews

2) Wout van Aert

De grote uitdager van Mathieu van der Poel moet onze landgenoot Wout van Aert worden. Ook van Aert maakte al heel wat indruk dit seizoen met verschillende ritzeges in de Tirreno-Adriatico en goede prestaties in andere koersen, zoals een derde plaats in Milaan-San Remo en een vierde plaats in de Strade Bianche. Vorig jaar moest van Aert net de duimen leggen tegen van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en dus is de Belgische renner van Jumbo-Visma gebrand op revanche.

© photonews

3) Julian Alaphilippe

Ook de derde renner van de grote drie kan niet ontbreken in dit lijstje. Julian Alaphilippe zou maar al te graag willen toveren in zijn regenboogtrui. Ook de Fransman won een etappe in de Tirreno-Adriatico en in de Strade Bianche eindigde hij net achter van der Poel op de tweede plaats. Vorig jaar viel Alaphilippe na een botsing met een motor en dus zullen we nooit weten of Alaphilippe dan het vuur aan de schenen kon leggen van van der Poel en van Aert. Laat hij dit seizoen wel zien tot wat hij in staat is in de Ronde?

© photonews

4) Jasper Stuyven

Bij Trek-Segafredo hebben ze verschillende renners waar ze op kunnen inzetten. Eén van die renners is Jasper Stuyven. Onze landgenoot leek in het begin van het seizoen vooral voor oud-wereldkampioen Mads Pedersen te werken, maar in Milaan-San Remo mocht hij zijn eigen kans wagen. Stuyven bedankte voor het vertrouwen door slim weg te springen op het einde van de afdaling van de Poggio en het elitegroepje met Wout van Aert en Mathieu van der Poel kwam net te laat om Stuyven nog in te rekenen. Door zijn overwinning van Milaan-San Remo is Stuyven dus ook een man om in de gaten te houden.

© photonews

5) Mads Pedersen

Zoals we hiervoor al hadden vermeld, kan Trek-Segafredo naast Jasper Stuyven ook nog op een andere kopman rekenen. Mads Pedersen toonde dit seizoen zijn talent al met onder meer de overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. Op de steile beklimmingen leek Pedersen de voorbije weken iets minder te zijn, maar toch zullen ze van hem af moeten geraken, want de Deen is ook op het einde van een zware wedstrijd nog razendsnel. Het is dus opletten geblazen voor de andere renners als ze met Pedersen naar de finish rijden.

© photonews

6) Peter Sagan

Nog niet veel laten zien dit seizoen, maar ook Peter Sagen behoort altijd tot de favorieten. De Slowaak reed een vrij anonieme Tirreno-Adriatico, maar in Milaan-San Remo was hij wel op de voorposten terug te vinden en eindigde hij uiteindelijk zelfs op een knappe vierde plaats. Nog een sterkte voor Sagan is dat hij weet hoe hij in de Ronde moet winnen, want hij won het Vlaamse wielermonument al in 2016. Wordt Sagan de verrassing in de Ronde van Vlaanderen?

© photonews

7) Alexander Kristoff

Nog een renner waar je niet mee naar de finish wil rijden, is Aleksander Kristoff. Ook de sterke Noor weet hoe hij de Ronde van Vlaanderen moet winnen, want hij kon het monument in 2015 op zijn naam zetten. Toch spreken zijn resultaten dit seizoen niet echt in het voordeel van Kristoff. Zo werd hij slechts 58e in de Omloop, 40e in Kuurne-Brussel-Kuurne en 89e in Milaan-San Remo. Bij UAE Team Emirates hebben ze naast Kristoff trouwens ook nog Trentin die als een outsider gezien kan worden.

© photonews

8) Michael Matthews

Uiteraard zijn er naast Pedersen, Sagan en Kristoff nog enkele andere snelle mannen die over een heuvel kunnen. Zo zal er ook gekeken worden naar Michael Matthews. De Australiër eindigde in 2019 nog zesde in de Ronde van Vlaanderen en dit seizoen gaf hij ook al een goede indruk met een vierde plaats in het puntenklassement van Parijs-Nice en een zesde plaats in Milaan-San Remo.

9) Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet kon de Ronde van Vlaanderen nog nooit winnen en daar zou onze 35-jarige landgenoot maar al te graag verandering in brengen. In Milaan-San Remo leek Van Avermaet wel een goede indruk te maken door met de beste over de Poggio te rijden, maar in de sprint leek hij net wat kracht tekort te komen om nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Uiteindelijk werd Van Avermaet dertiende. Vindt Van Avermaet in de Ronde wel dat extraatje en zet hij voor de eerste keer de Ronde op zijn palmares? Antwoord op 11 april.

© photonews

10) Kasper Asgreen

Een laatste renner die als één van de outsiders kan gezien worden, is Kasper Asgreen. De Deen heeft zich vooral de laatste weken getoond met als uitschieter zijn overwinning in de E3 Saxo Bank Classic. De Deen had eerst een indrukwekkende solo in huis, werd nog gegrepen, maar kwam uiteindelijk toch nog alleen als eerste over de finish. In de Ronde van Vlaanderen kan Asgreen misschien wel profiteren van het feit dat ze bij zijn ploeg vooral naar Alaphilippe zullen kijken.