🎥 Linde Merckpoel vraagt wat Ronde speciaal maakt: "Nooit geef ik op in de Ronde" en "Tijdens de koers volle bak!"

Uiteraard is de Ronde van Vlaanderen superspeciaal! Maar waarom? Die vraag schotelde Linde Merckpoel - bekend van de kus met Stijn Steels - namens de organisatie van de Ronde voor aan renners en rensters die tot het lijstje van kanshebbers behoren.

"Iedere jonge coureur droomt: 'Ik wil ooit de Ronde van Vlaanderen winnen'", zo verwoordt Lotte Kopecky het. Ook voor die andere sterke Belgische, Jolien D'hoore, is het genieten. "Ik rij gewoon van start tot finish met een smile op mijn gezicht."

De prijs van de spontaniteit gaat uiteraard naar niemand anders dan Cecilie Uttrup Ludwig, nog altijd even enthousiast als in haar hilarisch Ronde van Vlaanderen-interview van 2019. "De vlinders in je buik, weet je, en het gevoel van: 'Dit is de dag waar we allemaal zolang op hebben gewacht.' En tijdens de koers is het gewoon volle bak!"

"Nooit geef ik op in de Ronde", belooft Tim Declercq. "Het is de enige koers die ik nog nooit gemist heb in mijn carrièr", weet Sep Vanmarcke. En ook voor Tiesj Benoot is het een wedstrijd van grote waarde. "Dit is de koers waardoor ik als kind ben beginnen koersen." Zondag kan iedereen nog eens laten zien hoe belangrijk de Ronde nu juist voor hem of haar is. Vlammen maar!