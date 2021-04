🎥 Nacer Bouhanni wil van geen straf weten na incident met Jake Stewart en grijpt terug naar andere beelden

De storm rond Nacer Bouhanni is nog steeds niet gaan liggen. Sterker nog, de Franse sprinter zelf laat via social media nog geregeld van zich horen.

Bouhanni maakte tijdens de sprint in de GP Cholet-Pays de Loire een gevaarlijk manoeuvre en bracht daarbij de Brit Jake Stewart bijna ten val. De jury besloot om de Fransman te diskwalificeren maar mogelijk zal de UCI een nog strengere strafmaat opleggen.

In het programma Vive le vélo vond Bram Tankink dat Bouhanni wel even zwaar geschorst zou mogen worden dan Groenewegen. De Nederlander werd door de UCI 9 maanden geschorst na een duw richting Jakobsen in de Ronde van Polen.

Bouhanni zelf gaf eerder al toe dat hij een fout maakte in de sprint en van zijn lijn kwam, maar dat hij zeker niet de intentie had om Jake Stewart van de baan te duwen. Iets dat vele wielerliefhebbers niet helemaal geloven.

In afwachting van de strafmaat van de UCI, trekt Bouhanni ten aanval tegen de wielerunie. Zo deelt hij filmpjes van valpartijen in de sprint waarbij de UCI geen extra strafmaat oplegde. Hij hoopt misschien om zo zelf vrijgesproken te worden, al is in de aanval gaan tegen diegenen die je straf moeten bepalen nooit een goed idee.