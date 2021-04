Dan toch geen Ronde van Vlaanderen voor tweevoudig winnaar van monument

Jakob Fuglsang was een opvallende naam op de voorlopige deelnemerslijst van de Ronde van Vlaanderen. Maar de Deen zal toch niet naar Vlaanderen komen want hij staat een dag na Vlaanderens Mooiste aan de start van de Ronde van het Baskenland.

Fuglsang won in 2019 Luik-Bastenaken-Luik en in 2020 De Ronde van Lombardije. Als degelijke klimmer probeert hij het ook eens in een grote ronde maar hij staat vooral gekend als een eendagsrenner van wereldniveau.

Het was verrassend dat hij op de deelnemerslijst van de Ronde van Vlaanderen stond, maar niet ondenkbaar. De renner van Astana-Premier Tech verteert heuvels goed en toonde in de Strade Bianche in het verleden al dat hij het over grindwegen kan, waarom dus ook niet over kasseiheuvels.

Maar de ploeg zal hem dus niet afvaardigen in Vlaanderen want maandag staat Fuglsang aan de start van de Ronde van het Baskenland. Op een tijdrit na, staan daar 5 etappes op het programma waarin de 36-jarige Deen weleens zou kunnen schitteren.

Fuglsang reed eenmaal de Ronde van Vlaanderen. In 2016 werd hij 25e, op 1'16" van winnaar Kirstoff.