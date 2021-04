De beste tactiek om de Ronde van Vlaanderen te winnen? Altijd een pionnetje meesturen! En deze teams hebben daar het sterkste blok voor

In een koers zoals de Ronde van Vlaanderen gebeurt er zo veel dat je als ploeg altijd heel attent moet zijn. Een keer de juiste aanval missen en de koers is voorbij. Als je kan, is het geen slecht idee om altijd een mannetje mee te sturen. Maar welke teams hebben daar het beste blok voor?

Elegant - Quick-Step: 5 potentiële winnaars

Tijdens de Ronde van Vlaanderen heet Deceuninck-Quick.Step opnieuw Elegant-Quick.Step en ze zullen ook dit jaar de ploeg zijn om in de gaten te houden. De voorbije twee jaar konden de troepen van Patrick Lefevere echter geen victorie kraaien. De laatste keer was Niki Terpstra in 2018. Maar met namen zoals wereldkampioen Alaphilippe, Kasper Asgreen (winnaar E3), Davide Ballerini (winnaar Omloop Het Nieuwsblad), Yves Lampaert en Zdenek Stybar hebben ze 5 renners mee die kunnen winnen. Tim Declercq en Dries Devenyns zijn de twee renners die de eerste 150 kilometer voor hun rekening zullen nemen.

© photonews

Alpecin - Fenix: alles in het teken van Van der Poel?

Bij Alpecin - Fenix staat alles in het teken van titelverdediger Mathieu van der Poel. Maar de afgelopen weken bleek dat gebroeders Roodhooft toch ook wel een sterk blok gemaakt hebben. Met een goede Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert die hun kopman lang kunnen bijstaan. Ook de uit blessure terugkerende Dillier moet Van der Poel tot diep in de finale van dienst kunnen zijn.

© photonews

AG2R: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen?

Bij AG2R spreken we vooral over de twee kopmannen: Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Dat ze goede benen hebben, daar bestaat geen twijfel over. En als een schaduwfavoriet van Quick-Step gaat, moet een van hen zeker counteren. Maar in de E3 deden ze het niet toen Asgreen ging, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen?

Trek-Segafredo: het mag net ietsje meer zijn

Op voorhand werd de ploeg van Trek Segafredo als grote uitdager gezien van het Quick-Step blok. Met winst in Milaan-San Remo met Stuyven mogen ze niet klagen bij de ploeg. Maar voormalig wereldkampioen Mads Pedersen viel wat tegen in de E3. Misschien kan Edward Theuns de Ronde van zijn leven rijden nu bekend is geraakt dat er gezinsuitbreiding op komst is.

EF Education - Nippo: veel vraagtekens en dovende sterren

EF heeft op papier misschien wel de beste ploeg mee als er enkel naar de namen gekeken wordt: Bettiol, Valgren, Keukeleire en Langeveld zijn allemaal renners die al eens een finale van een monument gereden hebben. Spijtig genoeg is dat bij die laatste drie namen al even geleden. En bovendien zijn er veel vraagtekens rond de naam van Alberto Bettiol. In Gent-Wevelgem bereikte hij de eindstreep niet en in de E3 en Milaan-San Remo was het wel heel magertjes van de winnaar van 2019. Misschien wordt de jonge Bissegger wel hun troefkaart?

© photonews

BORA-Hansgrohe: kan Sagan opnieuw schitteren?

Bij BORA hing het de voorbije jaren af van Peter Sagan. Met de komst van Nils Politt hebben ze nu twee speerpunten die ze kunnen uitspelen. Net op tijd leek het wel want Sagan had vroeg in het seizoen corona en bleek bijlange nog niet in goede vorm te zijn. Maar hij won dan weer wel de slotetappe in de ronde van Catalonië, heeft dat hem moed gegeven? Met Oss, Pöstlberger, Burghardt en Bodnar hebben ze alvast ervaren hardrijders mee om gaten de dichten waar nodig.

UAE - Team Emirates: twee kopmannen die het kunnen afmaken

Je mag er vanuit gaan: Alexander Kristoff zal er staan in de Ronde, dat doet hij namelijk altijd. In 9 deelnames kwam hij één keer als winnaar over de streep en eindigde hij maar liefst zeven (!) keer in de top 5. Met Matteo Trentin in de ploeg hebben ze bij UAE nog een mannetje die in goede doen is én een eindsprint in huis heeft. Verrassend, ook heuvelspecialist Davide Formolo staat dit jaar aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Bjerg, Marcato en Troia zijn dan weer twijfelgevallen als het om het collectief blok draait.

© photonews

INEOS Grenadiers: van negeren naar schaduwfavorieten

Jarenlang werden de Vlaamse klassiekers wat genegeerd door Team Ineos, alles moest wijken voor de Ronde van Frankrijk. Maar dit voorjaar hebben ze laten zien dat ze echt wel hun mannetje kunnen staan. Woensdag won Dylan Van Baarle nog Dwars door Vlaanderen na een knappe solo en met joker Pidcock kunnen ze altijd een knuppel in het hoenderhok gooien. Een groot vraagteken hangt nog rond de naam Kwiatkowski, die wekenlang met een gebroken rib rondfietste.

Bahrain - Victorious: zonder Dylan Teuns

Bij Bahrain hebben ze ook een uitstekende delegatie afgestuurd naar Antwerpen om Vlaanderens Mooiste te rijden. Met Heinrich Haussler hebben ze een renner in de selectie zitten die altijd kan verrassen. Haller, Sieberg en Bauhaus moeten de gaten dichtrijden en Sonny Colbrelli staat er altijd in de Vlaamse klassiekers. Opvallend: geen Dylan Teuns op de voorlopige startlijst.

Team Qhubeka ASSOS: een solist en een sprinter

Bij Qhubeka Assos heeft Victor Campenaerts het roer omgegooid en besloten zich te storten op het klassieke werk. Dat doet hij met verve en hij is er tot nu toe nagenoeg altijd in geslaagd om zich te laten opmerken. Met Nizzolo hebben ze bovendien nog een sprinter achter de hand die in uitstekende dienst is. Gogl, Claeys, Walscheid en Wisniowki moeten steun geven aan de kopmannen.

Team Total Direct Energie: een pro-continentaal team dat niet moet onderdoen

Men zou bijna vergeten dat Alpecin-Fenix een pro-continentaal team is en dus geen WorldTour-team, maar ook bij Total Direct Energie kunnen ze een sterk blok voorschotelen op de Vlaamse Ardennen. De Fransman Anthony Turgis moet het speerpunt van het team worden maar met ex-winnaar Niki Terpstra in hun rangen weet je nooit. Met ook nog Boasson Hagen, Petit, Soupe en Van Gestel kunnen ze een goed gestoffeerde ploeg afvaardigen.

© photonews

Team Jumbo-Visma

Wout van Aert is een van de grote favorieten met een van de zwakste teams aan de start. Gelukkig voor hem toonde Nathan Van Hooydonck zich net op tijd in Gent-Wevelgem. De jonge David Dekker lijkt voorlopig nog te licht voor het Vlaamse werk en ouderdomsdeken Maarten Wynants moet net iets te vroeg lossen. Ook Affini heeft zeker nog niet zijn beste benen gevonden.

Verder...

Een hele resem teams zijn al de revue gepasseerd, maar ook heel wat teams nog niet. Een korte opsomming van de belangrijkste namen van de andere teams: (Voor een officiële, voorlopige, deelnemerslijst surft u best naar: https://www.rondevanvlaanderen.be/nl/rvv/elite-mannen/wedstrijdinfo)