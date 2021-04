Ineos voor de Ronde: Van Baarle wil zege van woensdag overdoen en Pidock kijkt al uit naar Ronde mét publiek

Ook bij Ineos staan ze te popelen voor de Ronde. Van Baarle zette in Dwars door Vlaanderen de grote favorieten een ferme neus. Uiteraard is de ultieme droom om dat nog een keertje te doen. Ook Tom Pidcock geeft zijn verwachtingen mee. De Brit betreurt wel dat het een Ronde zonder publiek wordt.

"De nieuwe gezichten hebben een groot verschil gemaakt in onze groep", zegt Van Baarle op de site van zijn ploeg over het Ineos van 2021. "De jonge gasten willen gewoon koersen, zoals ze deden bij de U23. We zijn er met een heel andere mentaliteit in gestapt. Wat we geleerd hebben, is dat je je eigen weg mag vinden."

En dus vooral: hard koersen en dan maar zien waar je uitkomt. "We hebben de benen om meer agressief te koersen. Het wielrennen is ook in die richting geëvolueerd. De manier waarop Ethan Hayter koerste, bracht me woensdag in stelling. Dat was cool. Nu moeten we het gewoon proberen nog eens te doen!"

© photonews

"De klassiekers zijn veel meer onvoorspelbaar dan ik dacht", aldus Tom Pidcock met het einde van zijn eerste klassieke campagne in zicht. "Ik ben het gewoon van alles in mijn omgeving veel meer te controleren. In Dwars door Vlaanderen viel ik op het slechtst mogelijke moment en dan kun je onmogelijk nog vooraan geraken."

Wie weet kent hij meer geluk in de Ronde. Helaas zullen er bij zijn debuut geen mensen langs de kant hem toejuichen. "Het zal vreemd zijn zonder publiek, al is dat nu normaal geworden, wat jammer is. Ik had graag mijn eerste Ronde van Vlaanderen gereden met publiek. In de toekomst kan ik de Ronde van volgend jaar beschouwen als mijn eerste échte Ronde! Druk is niet, ik wil gewoon weten dat ik er alles heb uitgehaald."