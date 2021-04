Arnaud Démare aan het feest in Frankrijk, talentrijke Belg knap in top-10

Niet enkel in de Ronde van Vlaanderen werd gekoerst op zondag 4 april, dat was ook het geval in het buitenland.

In Frankrijk was er La Roue Tourangelle, een leuke semi-klassieker. En dat leverde een leuke koers op uiteindelijk. Frans podium Arnaud Démare was de man die de sprint naar zijn hand zette, in een top-3 die volledig Frans werd ingekleurd. Bouhanni en Sarreau vervolledigden het podium, Milan Menten werd beste Belg op een knappe negende plaats.