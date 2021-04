Nieuwe UCI-regels maken eerste slachtoffer: Amerikaan gediskwalificeerd in GP Indurain

Er is voor het eerst een renner gediskwalificeerd door de nieuwe regels van de UCI. Kyle Murphy, een renner van Rally Cycling, liet per ongeluk een gelletje uit zijn achterzak vallen tijdens de GP Indurain.

Heel wat pech voor Kyle Murphy in de GP Indurain. De Amerikaan van Rally Cycling liet per ongeluk een gelletje uit zijn achterzak vallen, maar volgens de nieuw regels van de UCI mag er niets meer weggegooid worden als het niet in de juiste zone is.

Ze waren dan ook niet mild, want volgens Sporza werd er besloten om Kyle Murphy te diskwalificeren. Zo is Kyle Murphy de eerste renner die wordt gestraft door de nieuwe regels van de UCI.