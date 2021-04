Chiara Consonni pakt uit met fraai eindschot en is de beste in Ronde van Moeskroen

Al opnieuw koers op Belgische wegen een dag na de Ronde van Vlaanderen, met die van Moeskroen. Dat is een eendagskoers voor vrouwen. Chiara Consonni spurtte op de oplopende aankomst in Moeskroen overtuigend naar winst.

Bij momenten stond er felle wind en daardoor stond de deur achteraan open. Het liep echter steeds weer samen en de laatste vijftig kilometer werden aangevat met een compact peloton. Een succesvolle ontsnappingspoging bleek er niet in te zitten.

MOVISTAR-TREINTJE GAAT UITEEN

De rensters bleven dus in groep rijden in de straten in en rond Moeskroen, op weg naar een onvermijdelijke sprint. Het liep wel nog op in de slotmeters, het zou dus nog een lastig laatste stuk worden. Bij Movistar zaten ze met verschillende pionnetjes goed gepositioneerd, maar ze geraakten mekaar wel wat kwijt.

Het was Chiara Consonni die over het beste eindschot beschikte en met veel bravoure de Ronde van Moeskroen op haar naam zette. Lotto-renster Jesse Vandenbulcke kwam in de laatste kilometers nog ongelukkig ten val.