Covid blijft Trek-Segafredo hinderen: geen Scheldeprijs voor ploeg van Stuyven en Theuns

Woensdag komt er weer een Vlaamse eendagskoers eraan met de Scheldeprijs. Zonder Trek-Segafredo weliswaar. De ploeg beleeft door de impact van Covid-19 niet de gemakkelijkste weken. Trek laat weten dat het in Antwerpen niet zal koersen.

Door coronagevallen gelinkt aan de ploeg zag Trek-Segafredo, de ploeg van Jasper Stuyven en Edward Theuns, deelname aan Gent-Wevelgem al in het water vallen. In Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen was het team er dan wel weer bij.

VOORZORGSMAATREGEL

"Door de positieve coronagevallen die vorige week ontdekt werden, hebben we beslist om onze mannenploeg terug te trekken uit de Scheldeprijs", laat Trek-Segafredo weten in een mededeling. "Dit is een voorzorgsmaatregel."

Beter om niets aan het toeval over te laten om dan nadien wel weer te kunnen koersen. Leden van de ploeg zullen thuis in isolatie gaan voor een week, met het oog op extra veiligheid. Er zal wel deelgenomen worden aan de Brabantse Pijl.