Emotioneel bericht van uitgesloten Michael Schär: "Beste UCI, dit is waarom kinderen beginnen koersen"

Michael Schär is de 'talk of the town' nadat hij in de Ronde van Vlaanderen uitgesloten werd omdat hij zijn bidon weggooide in de 'open natuur'. In een nieuwe regel is vastgelegd dat dat niet langer mag, waardoor de Zwitser uit koers werd genomen.

Als reactie op het incident heeft de AG2R-renner een emotioneel bericht op Instagram geplaatst waar je stil van wordt. Getiteld: 'Beste UCI, dit is waarom kinderen beginnen koersen'. "Ik herinner het me als de dag van gisteren", begint Schär zijn relaas. "Mijn ouders reden met mijn zus en mij naar de Jura tijdens de Ronde van Frankrijk van 1997. De sfeer rond het naderende peloton veranderde mijn leven." "Ik was mateloos onder de indruk van de snelheid en het gemaak waarmee de renners met hun fiets reden", vervolgde Schär. "Ik wilde niets anders meer dan zelf ook profrenner worden. Vanaf dat moment werd ik vooruitgestuwd door een droom. Bovendien kreeg ik toen een drinkbus van een profrenner. Dit kleine plastieken ding maakte mijn wielerverslaving compleet." GELE DRINKBUS VAN TEAM POLTI Het was veel meer dan een mooi souvenir. "Eens thuis herinnerde die drinkbus mij er elke dag aan wat mijn droom was. Ik reed elke dag met trots met mijn gele drinkbus van Team Polti. Nu ben ik één van die profs die langs die blije toeschouwers koersen." Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michael Schär (@michaelschaer) Schär houdt er zich aan bidons te bezorgen aan de jongste wielerfans, zoals hij ook zelf destijds één te pakken kreeg. "Tijdens de kalme momenten van een koers houd ik altijd een lege drinkbus bij tot ik kinderen zie langs de kant van de weg. Dan gooi ik de bus lichtjes naar waar ze staan zodat ze die veilig kunnen pakken. Twee jaar geleden gaf ik een drinkbus aan een meisje." DIT ZIJN DE MOMENTEN... Met dat kleine gebaar maakte de wielrenner haar zielsgelukkig. "Haar ouders vertelden me dat ze niet enkel die dag gelukkig was. Ze praat nog altijd over die drinkbus. Misschien zal ze ooit zelf wielrenster worden. Dit zijn de momenten waardoor ik van onze sport houd. Niemand kan dat ooit wegnemen."